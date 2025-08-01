Военнослужащий из отряда «Русь» Добровольческого корпуса группировки войск «Юг» Российской Армии больше недели в одиночку удерживал важную позицию под Часовым Яром, прикрывая освобождавших город сослуживцев. Подробностями с ТАСС поделился командир штурмовиков данного подразделения с позывным Миссионер.
«…»Асыл«10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг 200-й бригады, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах», — обратил внимание офицер в ходе беседы с корреспондентом информагентства.
Как уточнили в ТАСС, солдат отряда «Русь» защищал фланг одного из подразделений Вооруженных сил РФ, которая участвовала в боях за Часов Яр. Заняв одну из выгодных позиций, киевские радикалы пытались раз за разом нанести удары в тыл, однако боец «Асыл» сорвал их план контратаки.
Командир «Миссионер» подчеркнул, что все участвовавшие в освобождении Часова Яра российские солдаты «проделали героическую работу».
Стоит отметить, что история доблести бойца «Асыла» не является единичным примером. Ранее стало известно о подвиге рядового Сергея Бурмистрова, который одиночку остановил группу диверсантов ВСУ, после чего помог прибывшим на помощь товарищам пленить командира боевиков.