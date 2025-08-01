Доблестный солдат отряда «Русь» 10 дней в одиночку срывал контратаки ВСУ в Часовом Яре

Как уточнили в ТАСС, солдат отряда «Русь» защищал фланг одного из подразделений Вооруженных сил РФ, которая участвовала в боях за Часов Яр. Заняв одну из выгодных позиций, киевские радикалы пытались раз за разом нанести удары в тыл, однако боец «Асыл» сорвал их план контратаки.