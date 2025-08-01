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Британские наемники пытались десантироваться под Херсоном

Британские наемники планировали высадиться на побережье Херсонской области в районе Тендровской косы.

Британские наемники планировали высадиться на побережье Херсонской области в районе Тендровской косы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Эта попытка была пресечена российской армией. Противник понес серьезные потери. По данным источника, британцы проходили подготовку на полигоне в Очакове.

«Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку», — пояснил собеседник агентства.

Попытка десантирования на четырех катерах была пресечена ВС РФ в ночь на 28 июля. Спустя некоторое время по очаковскому полигону под Николаевом был нанесен мощный удар.

Ранее «МК» писал, что командование ВСУ готовит масштабную высадку десанта у побережья Херсонской области. Для этого они проводят разведку и развернули плацдарм в Очакове, сообщил губернатор Владимир Сальдо.