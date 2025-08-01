Британские наемники планировали высадиться на побережье Херсонской области в районе Тендровской косы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Эта попытка была пресечена российской армией. Противник понес серьезные потери. По данным источника, британцы проходили подготовку на полигоне в Очакове.
«Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку», — пояснил собеседник агентства.
Попытка десантирования на четырех катерах была пресечена ВС РФ в ночь на 28 июля. Спустя некоторое время по очаковскому полигону под Николаевом был нанесен мощный удар.
Ранее «МК» писал, что командование ВСУ готовит масштабную высадку десанта у побережья Херсонской области. Для этого они проводят разведку и развернули плацдарм в Очакове, сообщил губернатор Владимир Сальдо.