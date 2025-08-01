Хоценко подвёл итоги визита Мишустина в Омскую область

Российское правительство окажет поддержку в строительстве поликлинического учреждения для ветеранов боевых действий. Также Омской области будет предоставлена субсидия на модернизацию материально-технической базы Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского и будут выделены дополнительные финансовые ресурсы на проведение капитального обновления студенческих общежитий.