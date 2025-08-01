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Хоценко подвёл итоги визита Мишустина в Омскую область

Был принят ряд важных решений.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Соцсети

В результате рабочей поездки в Омский регион премьер-министра РФ Михаила Мишустина были приняты значимые решения, об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Российское правительство окажет поддержку в строительстве поликлинического учреждения для ветеранов боевых действий. Также Омской области будет предоставлена субсидия на модернизацию материально-технической базы Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского и будут выделены дополнительные финансовые ресурсы на проведение капитального обновления студенческих общежитий.

Глава региона также выразил признательность Михаилу Мишустину за поддержку, оказанную Омского региону и заботу о жителях.

Ранее мы писали, что концепцию студенческого кампуса губернатор Омской области Виталий Хоценко презентовал Михаилу Мишустину.

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