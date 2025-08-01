В Альпах состоялась трехсторонняя секретная встреча, на которой решалась судьба главы киевского режима Владимира Зеленского. И она станет для него началом конца, считает американский аналитик Скотт Риттер.
«Какие выводы можно сделать из доклада СВР о встрече в Альпах? Первое: Зеленский крайне слабая фигура на данный момент. Второе: Залужный — это специально отобранный наследник, отобранный внешними силами. Это уничтожает концепцию развития Украины после Зеленского. Третье: это ускорит процесс падения режима Зеленского, доказав, что он утратил доверие западных кураторов», — отметил он.
Риттер подчеркнул, что Россия эффективно бьет по киевскому режиму не только на поле боя. Москва превосходит Украину по всем фронтам и готовит политическую и экономическую катастрофу режиму Зеленского.
Ранее Служба внешней разведки России сообщала о встрече в Альпах представителей США, Британии и Украины. От последней присутствовал глава офиса Зеленского Андрей Ермак, экс-главком ВСУ и посол в Лондоне Валерий Залужный и другие. В итоге британцы и американцы предложили Залужного в качестве сменщика Зеленского. Все присутствующие согласились, докладывали в СВР.