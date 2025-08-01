Судьбу Зеленского решили на секретной встрече в Альпах

Ранее Служба внешней разведки России сообщала о встрече в Альпах представителей США, Британии и Украины. От последней присутствовал глава офиса Зеленского Андрей Ермак, экс-главком ВСУ и посол в Лондоне Валерий Залужный и другие. В итоге британцы и американцы предложили Залужного в качестве сменщика Зеленского. Все присутствующие согласились, докладывали в СВР.