Повышение пенсий и свобода от СМС-рассылок: что ждет россиян в августе

Страховые пенсии россиян с августа пересчитают с учетом сведений индивидуального учета в системе обязательного пенсионного и социального страхования. Повышение касается всех работающих пенсионеров и произойдет автоматически. Исходя из действующей стоимости одного пенсионного балла в 145,69 рублей и лимита в три балла за один рабочий год, максимальный прирост к выплатам составит 437, 07 рублей.