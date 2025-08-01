Глава Башкирии подписал в июле ряд важных законов: подробности

Они касаются поддержки детей-сирот и семей военнослужащих, организации правового просвещения жителей и развития креативной индустрии; также в Башкирии приняли первый в стране закон о военкорах и изменили Конституцию. Все подробности — в обзоре «Башинформа».

Источник: Башинформ

Для развития креативной индустрии

В июле вышел и вступил в силу закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Республике Башкортостан». Закон, подписанный Главой Башкирии Радием Хабировым, определяет правовое регулирование в сфере креативных индустрий, полномочия республиканского правительства в этой сфере, координацию работы по развитию креативных индустрий и другое.

В документе, опубликованном 2 июля на портале правовой информации РБ, разъяснено, кто признаются субъектами креативных индустрий и меры их государственной поддержки. В частности, отмечается, что господдержка в сфере креативных индустрий в первую очередь предоставляется субъектам креативных индустрий, включенным в перечень приоритетных креативных индустрий в республике. Также могут предоставляться другие меры господдержки.

Так, по указу Радия Хабирова в Башкирии субъектам креативных индустрий, соответствующим требованиям федерального закона «О развитии творческих индустрий в РФ», будут выделяться ежегодные гранты. Они учреждены для развития креативных индустрий как базового сектора креативной экономики и обеспечения господдержки проектов в сфере креативных индустрий, говорится в указе. В этом году на выплату таких грантов из республиканского бюджета предусмотрено 25 млн рублей.

Добавим, в республике определены 14 направлений по креативным индустриям. Для работы с предпринимателями этой сферы выбраны семь пилотных муниципалитетов, сообщили на первом «Часе креативных индустрий», который провел Радий Хабиров. По указу Главы ежегодно 8 августа в республике будет отмечаться День креативных индустрий. В этом году он пройдет на площадке фестиваля гостеприимства «Купец 2.0» в Стерлитамаке.

Правовое просвещение

В Башкирии приняли закон о правовом информировании и правовом просвещении жителей. В новом законе, подписанном руководителем республики, обозначены цели, задачи и принципы правового просвещения населения региона. Документ определяет субъекты данной деятельности и ее формы.

Согласно закону, теперь деятельность по повышению правовой грамотности жителей республики будет поставлена на системную основу. Расширят доступ граждан, в том числе социально незащищенных, к правовой информации. По мнению авторов законопроекта, из-за недостаточной информированности некоторые нововведения остаются невостребованными у населения. Например, о наделении граждан льготами. Поэтому, согласно принятому закону, для повышения уровня правовой осведомленности граждан будут организованы мероприятия по правовому просвещению. Их будут проводить в форме конкурсов и викторин, просветительских проектов, также с использованием интернет-ресурсов. Документом предусмотрены подготовка и распространение информационно-разъяснительных материалов в СМИ, разъяснение гражданам положений нормативно-правовых актов и практики их применения.

Поддержка семей военнослужащих…

В Башкирии лица, заменившие военнослужащим родителей, получат материальную помощь. Такие изменения в закон «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ», принятые парламентом, подписал Радий Хабиров.

Документом определено право на получение материальной помощи в размере 2 млн рублей членам семей погибших военнослужащих, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на Госгранице РФ и приграничных с Украиной территориях.

Кроме того, новый закон ввел в круг лиц, имеющих право на получение такой меры поддержки, граждан, признанных фактически воспитывавшими и содержавшими погибшего (умершего) военнослужащего, сотрудника нацгвардии РФ, принимавшего участие в СВО, в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия. Закон вступил в силу 2 июля 2025 года.

…И многодетных семей

В Башкирии многодетным семьям будут возмещать траты на обучение детей в колледжах при вузах. Такие поправки в закон о господдержке многодетных семей в республике подписал Радий Хабиров.

По закону, в республике многодетным семьям возвращают половину стоимости очного обучения детей в колледжах и техникумах региона. За год семья может получить до 30 тысяч рублей за ребенка. Однако ранее закон не распространялся на студентов, которые учатся на платной основе в колледжах при вузах. Принятые депутатами изменения устранили этот пробел — теперь и эта категория студентов сможет получить компенсацию, в том числе за прошлый 2024/25 учебный год. Компенсация полагается и тем многодетным семьям, в которых есть дети до 23 лет, обучающиеся очно.

Повысили «детские» выплаты

С 1 июня в Башкирии выплаты опекунам и попечителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличены на 16,6%. Соответствующие изменения в закон подписал Глава республики. В итоге выплата опекунам или попечителям на содержание ребенка в возрасте до 3 лет теперь составляет 10 855 рублей в месяц, старше 3 лет — 10 439 рублей. Выплата на содержание ребенка-инвалида либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет увеличилась до 13 027 рублей в месяц, старше — 12 526 рублей.

Продажа алкоголя по-новому

С 1 сентября в Башкирии продажа алкоголя в летних кафе будет вестись по новым условиям. Закон об этом подписал Глава республики Радий Хабиров. Принятые региональным парламентом изменения в закон о регулировании деятельности в области производства и оборота алкогольной продукции призваны упорядочить продажи алкоголя в сезонных заведениях общепита, сделать ее прозрачной и понятной для предпринимателей и защитить права потребителей.

Как следует из документа, такие заведения должны будут строго выполнять правила розницы спиртного, установленные федеральным законом и подзаконными актами, а также получить специальное заключение о соответствии сезонного зала требованиям и нормативам. Порядок выдачи заключения о соответствии летнего кафе указанным требованиям определит правительство Башкирии.

Первый в стране закон о военкорах

В Башкирии по инициативе Главы республики разработали и приняли первый в России закон о военкорах. Подписанный Радием Хабировым закон «О государственной поддержке отдельных категорий работников средств массовой информации РБ» определяет статус военного журналиста, ветерана военной журналистики, а также устанавливает меры государственной поддержки и порядок их предоставления. Согласно документу, ветеранами военной журналистики являются работники СМИ, которые не менее двух месяцев по заданию редакции освещали на передовой спецоперацию или контртеррористические операции. В качестве меры поддержки они могут получить путевку в санатории республики. В случае гибели военкора в зоне СВО при выполнении служебных обязанностей членам его семьи выплатят единовременное пособие в 500 тысяч рублей.

По словам депутата Госсобрания, ни в одном субъекте России пока такого закона нет, который бы предусматривал меры господдержки для работников СМИ, «рискующих своим здоровьем, чтобы донести до людей правдивую информацию». Положения закона республики о военкорах распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Закон не распространяется на иноагентов и лиц, причастных к экстремистским преступлениям, сотрудников коммерческих и развлекательных изданий, отмечается в документе.

Новое почетное звание

В июле в Башкирии появился новый профессиональный праздник и почетное звание. Радий Хабиров подписал принятый депутатами Госсобрания закон об учреждении в республике почетного звания «Заслуженный работник МФЦ РБ» и установлении профессионального праздника — Дня работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг региона. Он будет отмечаться ежегодно 27 июля.

Напомним, именно в этот день в 2010 году президент России подписал закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Изменили Конституцию

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал и обнародовал закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РБ». Ранее проект этого документа он внес на рассмотрение в Госсобрание республики. Депутаты приняли его в окончательном чтении.

Внесенными в Конституцию Башкортостана изменениями и дополнениями закреплены принципы организации публичной власти, установленные федеральным законодательством. На конституционном уровне определена структура республиканского парламента. Дополнены полномочия Главы Башкортостана и Госсобрания. Также закон уточняет перечень вопросов, отнесенных к ведению правительства региона. В частности, к полномочиям законодательного органа дополнительно относятся: контроль за соблюдением республиканских законов, решение вопроса о недоверии (доверии) премьер-министру правительства РБ и его заместителям, заслушивание информации о деятельности органов местного самоуправления.

Еще среди существенных новаций — расширение круга субъектов, которые могут вносить в Курултай РБ проекты законов. В частности, правом законодательной инициативы наделяется Молодежная общественная палата при Госсобрании РБ по вопросам ее ведения. Закон Республики Башкортостан уже вступил в силу.

Продлены выплаты контрактникам

В последний день месяца, 31 июля, Глава Башкирии внес изменения в свой ранний указ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу». Согласно документу, единовременные выплаты жителям республики, подписавшим контракт на участие в специальной военной операции, продлены еще на один месяц — до 31 августа 2025 года. Сумма единовременной выплаты контрактникам на сегодня составляет 1 700 000 рублей. Из них от республики 1 300 000 рублей, остальные федеральные, сообщал Башинформ.