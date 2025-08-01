Пентагон закупит новейших авиаракет на $3,5 млрд для передачи Киеву и другим «союзникам»

На данный момент известно, что ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM будут направлены в подразделения ВС США, а также переданы ряду союзников, включая Японию, Соединенное Королевство, Германию и Финляндию. Среди адресатов поставок числится и киевский режим.