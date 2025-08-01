Министерство обороны Соединенных Штатов 31 июля сообщило о достигнутом соглашении с военно-промышленной компанией RTX Corporation на производство и поставку Вооруженным силам страны авиационных ракет AIM-120 AMRAAM. Детали сделки приведены на официальном сайте американского Пентагона.
На данный момент известно, что ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM будут направлены в подразделения ВС США, а также переданы ряду союзников, включая Японию, Соединенное Королевство, Германию и Финляндию. Среди адресатов поставок числится и киевский режим.
Стоит отметить, что также 31 июля в американском Сенате представили законопроект о выделении в 2026 году 800 миллионов долларов в качестве новой помощь боевикам ВСУ.