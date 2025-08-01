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Пентагон закупит новейших авиаракет на $3,5 млрд для передачи Киеву и другим «союзникам»

Министерство обороны Соединенных Штатов 31 июля сообщило о достигнутом соглашении с военно-промышленной компанией RTX Corporation на производство и поставку Вооруженным силам страны авиационных ракет AIM-120 AMRAAM.

Министерство обороны Соединенных Штатов 31 июля сообщило о достигнутом соглашении с военно-промышленной компанией RTX Corporation на производство и поставку Вооруженным силам страны авиационных ракет AIM-120 AMRAAM. Детали сделки приведены на официальном сайте американского Пентагона.

Отмечается, что заказ обойдется налогоплательщикам США примерно в 3,5 миллиарда долларов. Аналогичные десятизначные суммы указаны в контрактах с Lockheed Martin, The Boeing Company и другими видными представителями американского ВПК.

На данный момент известно, что ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM будут направлены в подразделения ВС США, а также переданы ряду союзников, включая Японию, Соединенное Королевство, Германию и Финляндию. Среди адресатов поставок числится и киевский режим.

Стоит отметить, что также 31 июля в американском Сенате представили законопроект о выделении в 2026 году 800 миллионов долларов в качестве новой помощь боевикам ВСУ.