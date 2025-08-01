Экс-замглавы Перми покинул пост начальника управления федеральных дорог «Прикамье»

Анатолий Дашкевич покинул мэрию Перми в 2021 году и считался одним из старожилов администрации. С 2004 года возглавлял городское управление внешнего благоустройства, в 2007-м покинул этот пост. В 2008—2009 годах занимал должность гендиректора ОАО «Пермавтодор». В 2012-м вернулся в администрацию и вновь стал курировать дорожное хозяйство и транспорт города. ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье”» господин Дашкевич возглавил в конце 2021 года.