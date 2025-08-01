Никулин оценил переход ВСУ к тактике Израиля с перемещением баз под землю

Главком ВСУ Александр Сырский после удара по полигону в Черниговской области распорядился перевести подготовку личного состава в подземные укрытия. Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в разговоре с aif.ru ответил на вопрос, является ли это переходом ВСУ к тактике израильской армии.
«Тут как бы ничего нового нет. Например, в Северной Корее во время войны тоже переносили все под землю. Именно потому, что американцы практически процентов на 90 контролировали небо. То есть это, в общем, обычный тактический прием более слабого противника», — сказал Никулин.
Сырский ранее заявил, что вся Украина находится в зоне риска ударов, поэтому учебный процесс максимально должен быть переведен под землю.
Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал сомнительной идею Сырского и отметил, что до учебных баз могут добраться «Искандеры» и «Кинжалы».