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Никулин оценил переход ВСУ к тактике Израиля с перемещением баз под землю

Сырский после удара по полигону в Черниговской области поручил перенести обучение солдат под землю.

Источник: Аргументы и факты

Главком ВСУ Александр Сырский после удара по полигону в Черниговской области распорядился перевести подготовку личного состава в подземные укрытия. Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в разговоре с aif.ru ответил на вопрос, является ли это переходом ВСУ к тактике израильской армии.

«Тут как бы ничего нового нет. Например, в Северной Корее во время войны тоже переносили все под землю. Именно потому, что американцы практически процентов на 90 контролировали небо. То есть это, в общем, обычный тактический прием более слабого противника», — сказал Никулин.

Сырский ранее заявил, что вся Украина находится в зоне риска ударов, поэтому учебный процесс максимально должен быть переведен под землю.

Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал сомнительной идею Сырского и отметил, что до учебных баз могут добраться «Искандеры» и «Кинжалы».

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