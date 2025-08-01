Евгений Кононов назначен главным врачом красноярской больницы № 20

В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона назначен новый главный врач — Евгений Кононов. Об этом стало известно из сообщения Министерства здравоохранения региона.
Евгений Николаевич, который исполнял обязанности главного врача с конца декабря 2024 года, был официально представлен коллективу больницы на планерке 31 июля.
Заместитель министра здравоохранения Красноярского края Татьяна Черных отметила, что Кононов имеет 25-летний стаж работы в этой больнице, является отличником здравоохранения РФ и врачом-кардиологом высшей квалификационной категории. С 2011 года он занимал должность заместителя главного врача по клинико-экспертной работе, а с 2022 года возглавлял региональный сосудистый центр. Татьяна Черных поздравила нового главного врача с назначением и пожелала коллективу успехов и процветания в медицинской деятельности.
Кононов, в свою очередь, поблагодарил сотрудников за поддержку и доверие, а также выразил признательность своим предшественникам — Иосифу Берзону и Владимиру Фокину — за их вклад в развитие больницы и укрепление коллектива.
Он подвел итоги работы учреждения за первое полугодие 2025 года, выделив ключевые достижения и обозначив перспективы на будущее. Кононов подчеркнул, что впереди много интересных проектов, которые смогут реализовать только совместными усилиями, и выразил уверенность в том, что команда сделает 20-ю больницу еще лучше.
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