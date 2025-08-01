Евгений Кононов назначен главным врачом красноярской больницы № 20

Заместитель министра здравоохранения Красноярского края Татьяна Черных отметила, что Кононов имеет 25-летний стаж работы в этой больнице, является отличником здравоохранения РФ и врачом-кардиологом высшей квалификационной категории. С 2011 года он занимал должность заместителя главного врача по клинико-экспертной работе, а с 2022 года возглавлял региональный сосудистый центр. Татьяна Черных поздравила нового главного врача с назначением и пожелала коллективу успехов и процветания в медицинской деятельности.