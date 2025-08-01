Мэр Иркутска стал наставником для участника программы «Герои Приангарья»

В мероприятии приняли участие представители власти (кураторы программы) и участники (бывшие военнослужащие, прошедшие строгий отбор).
«Вы согласились стать проводниками для наших героев на их новом пути служения региону. Ваши опыт, знания и умение видеть перспективу бесценны, и я рад, что вы настроены передавать их дальше. Я сам являюсь наставником в федеральной программе “Время героев”. Вижу, какой результат дает упорная, заинтересованная работа двух людей, объединенных одной целью — служить Отчизне, делать сильнее свою родную землю», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Мэр Иркутска Руслан Болотов взял шефство над Евгением Косолаповым — ветераном СВО, ефрейтором, награжденным орденом Мужества и медалью «За боевые отличия». Будучи действующим контрактником, он встретил начало специальной военной операции в Крыму. В составе первого эшелона принял участие в наступлении на Херсон и его последующем штурме, выполняя поставленные боевые задачи.
«Наша ключевая задача — помочь Евгению найти направление, где его опыт и энергия раскроются максимально. Он уже доказал свою стойкость на поле боя, и теперь важно, чтобы его навыки принесли пользу городу. Мы покажем ему систему изнутри, а он сделает осознанный выбор. Уверен, у него все получится», — отметил мэр Руслан Болотов.
После возвращения с фронта Евгений занялся юридической практикой в сфере недвижимости, а теперь осваивает управленческие навыки в рамках программы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«За две недели обучения я получил колоссальный опыт: новые знания, знакомства с боевыми товарищами, встречи с губернатором и мэром. Это старт для большой работы — я хочу применять свой военный и гражданский опыт, чтобы делать Иркутск лучше», — сказал Евгений Косолапов.
Также в числе наставников программы «Герои Приангарья» — председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман. Ее подопечный — ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Константин Борисовский.
Константин проявил героизм на Херсонском направлении: в 2022 году, командуя штурмовой группой, прорвал вражеское окружение под Брилевкой и вывел сослуживцев без потерь, несмотря на тяжелые ранения. После возвращения с фронта устроился на работу в военкомат Иркутска, а теперь готовится применять свой опыт в сфере патриотического воспитания и социальной поддержки. На мероприятии с Константином Борисовским встретилась начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению Иркутска Нина Перфильева.
Региональная программа «Герои Приангарья» направлена на подготовку управленческих кадров из числа военнослужащих. Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и курируется губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.
Программа включает четыре очных модуля в Байкальском государственном университете, стажировки в органах власти и на предприятиях региона. Из 1001 заявителя конкурсный отбор прошли 70 человек, включая резерв из участников СВО.