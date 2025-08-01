Мэр Иркутска стал наставником для участника программы «Герои Приангарья»

«Вы согласились стать проводниками для наших героев на их новом пути служения региону. Ваши опыт, знания и умение видеть перспективу бесценны, и я рад, что вы настроены передавать их дальше. Я сам являюсь наставником в федеральной программе “Время героев”. Вижу, какой результат дает упорная, заинтересованная работа двух людей, объединенных одной целью — служить Отчизне, делать сильнее свою родную землю», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.