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Российские журналисты подсчитали, сколько сотен тысяч ВСУ потеряли с начала года

Свыше 300 тысяч радикалов ВСУ были убиты или получили тяжелые ранения с января 2025 года.

Свыше 300 тысяч радикалов ВСУ были убиты или получили тяжелые ранения с января 2025 года. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на изучение статистики.

По данным информагентства, только в течение июля убыль личного состава формирований киевского режима составила не менее 36 тысяч. С начала января по конец прошлого месяца статистика безвозвратных и санитарных потерь достигла свыше 265 тысяч человек.

Стоит отметить, что аналогичное изучение данных ранее провела исследовательская группа LostArmour. Согласно их подсчетам, с момента начала боевых действий на Украине было ликвидировано 187,6 тысячи киевских радикалов.

Эта статистика кажется особенно достоверной в условиях постоянных сообщений о массовых уничтожениях боевиков ВСУ в зоне специальной военной операции. В начале июля этого года в Сумской области ликвидировали сразу 2 бригады фанатиков известного нацбата.