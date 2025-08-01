Свыше 300 тысяч радикалов ВСУ были убиты или получили тяжелые ранения с января 2025 года. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на изучение статистики.
По данным информагентства, только в течение июля убыль личного состава формирований киевского режима составила не менее 36 тысяч. С начала января по конец прошлого месяца статистика безвозвратных и санитарных потерь достигла свыше 265 тысяч человек.
Стоит отметить, что аналогичное изучение данных ранее провела исследовательская группа LostArmour. Согласно их подсчетам, с момента начала боевых действий на Украине было ликвидировано 187,6 тысячи киевских радикалов.
Эта статистика кажется особенно достоверной в условиях постоянных сообщений о массовых уничтожениях боевиков ВСУ в зоне специальной военной операции. В начале июля этого года в Сумской области ликвидировали сразу 2 бригады фанатиков известного нацбата.