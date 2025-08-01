Трамп предложил Сенату США отказаться от ежегодного отдыха в августе

Отметим, что Конгресс США обычно в полном составе уходит на перерыв в августе. Трамп напомнил, что в его предыдущей администрации сотни чиновников министерства обороны так и не прошли необходимые процедуры, работая в статусе исполняющих обязанности, что значительно ограничивало их полномочия.