Британские наёмники участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу

Эта не первая попытка в данном районе. Напомним, в ночь на 28 июля российские войска уже пресекали попытку украинских войск высадиться на Тендровской косе с четырёх катеров. Противник тогда понёс ощутимые потери. Позднее по порту в Очакове в Николаевской области, откуда ВСУ пытались забросить десант, ВС РФ нанесли мощный удар. Активность противника также была зафиксирована в районе Кинбурнской косы. Подобные действия Киеву нужны для создания «громкой картинки без какой-либо пользы».