1 августа в Казахстане стартует Национальная сельскохозяйственная перепись

Онлайн-этап переписи продлится до 31 августа. Чтобы пройти опрос, нужно авторизоваться на сайте с помощью ЭЦП, СМС-кода или QR-кода из приложения eGovMobile. Участникам доступны два вида опросников — для сельхозпредприятий и домохозяйств, у которых есть сад, огород или скот.