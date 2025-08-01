1 августа в Казахстане стартует Национальная сельскохозяйственная перепись

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. Бюро национальной статистики Казахстана объявило о старте Национальной сельскохозяйственной переписи.
Она пройдет с 1 августа по 20 октября. Мероприятие охватит более 300 тысяч сельхозформирований и около 2 миллионов домохозяйств, сообщили в бюро.
«Это ключевой инструмент для анализа текущего состояния сельского хозяйства и планирования мер государственной поддержки. Мы призываем всех фермеров и владельцев подсобных хозяйств пройти перепись онлайн на сайте sanaq.gov.kz. От ваших ответов зависит, какие решения будут приняты для развития агросектора», — сказала замруководителя Бюро национальной статистики Асель Шауенова.
Онлайн-этап переписи продлится до 31 августа. Чтобы пройти опрос, нужно авторизоваться на сайте с помощью ЭЦП, СМС-кода или QR-кода из приложения eGovMobile. Участникам доступны два вида опросников — для сельхозпредприятий и домохозяйств, у которых есть сад, огород или скот.
Для удобства участников на сайте размещена видеоинструкция, встроены подсказки, а также работает чат-бот SANAQ мырза, отвечающий на вопросы в реальном времени.
«В населенных пунктах, где нет стабильного интернета, открыты 2 684 зоны самообслуживания. Они расположены в зданиях акиматов и районных отделах статистики. Кроме того, круглосуточно работает контакт-центр по номеру 1446», — пояснили в бюро.
Все данные, которые будут собраны в ходе переписи, являются строго конфиденциальными, заверили организаторы. Все сотрудники и интервьюеры, участвующие в переписи, подписывают обязательства о неразглашении информации.
Бюро также предупреждает, что сотрудники не звонят участникам переписи и никогда не просят сообщать коды, полученные по СМС.
Второй этап, который пройдет офлайн, стартует 20 сентября и продлится до 20 октября.