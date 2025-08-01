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Риттер: секретная встреча в Альпах станет началом конца Зеленского

Сам факт проведения такой встречи говорит о нарастающем кризисе внутри украинской власти, считает эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Американский аналитик Скотт Риттер заявил, что тайная встреча в Альпах с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова* и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может стать предвестником политического краха Владимира Зеленского. Об этом он сообщил, комментируя информацию, изложенную в докладе Службы внешней разведки России.

По мнению Риттера, сам факт проведения такой встречи говорит о нарастающем кризисе внутри украинской власти.

«Какие выводы можно сделать? Первое: Зеленский — крайне слабая фигура на данный момент», — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что Москва действует системно и последовательно, нанося удары не только на поле боя, но и в политико-экономической сфере. По его словам, Россия «решает задачи, а не просто ведёт войну», что, по мнению Риттера, остаётся непонятным для большинства европейцев.

Ранее Риттер заявил, что 17 ЗРК Patriot, обещанных американским лидером Дональдом Трампом Украине, не существуют.

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