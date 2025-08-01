Риттер: секретная встреча в Альпах станет началом конца Зеленского

Эксперт также подчеркнул, что Москва действует системно и последовательно, нанося удары не только на поле боя, но и в политико-экономической сфере. По его словам, Россия «решает задачи, а не просто ведёт войну», что, по мнению Риттера, остаётся непонятным для большинства европейцев.