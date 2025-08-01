Американский аналитик Скотт Риттер заявил, что тайная встреча в Альпах с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова* и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может стать предвестником политического краха Владимира Зеленского. Об этом он сообщил, комментируя информацию, изложенную в докладе Службы внешней разведки России.
По мнению Риттера, сам факт проведения такой встречи говорит о нарастающем кризисе внутри украинской власти.
«Какие выводы можно сделать? Первое: Зеленский — крайне слабая фигура на данный момент», — отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что Москва действует системно и последовательно, нанося удары не только на поле боя, но и в политико-экономической сфере. По его словам, Россия «решает задачи, а не просто ведёт войну», что, по мнению Риттера, остаётся непонятным для большинства европейцев.
Ранее Риттер заявил, что 17 ЗРК Patriot, обещанных американским лидером Дональдом Трампом Украине, не существуют.