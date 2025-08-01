Марочко также рассказал, что режим Зеленского для подготовки фейков специально отправил под Часов Яр офицеров ЦИПСО, чтобы те готовили фото и видеоматериалы. Кроме того, у укронацистов были запрошены видео и кадры с того времени, когда они были еще в городе.