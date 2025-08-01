Киевский режим отказывается признавать потерю Часова Яра и при помощи ЦИПСО распространяет фейковую информацию, заявляя, что часть города еще находится под контролем боевиков. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«После потери Часова Яра многие украинские паблики попросту в замешательстве, поскольку явно скрывали истинное положение дел в данном населенном пункте. Украинское командование вместе с подконтрольным ЦИПСО ресурсами еще пытается уверить украинских граждан в том, что Часов Яр частично находится под контролем ВСУ», — пояснил он.
Марочко также рассказал, что режим Зеленского для подготовки фейков специально отправил под Часов Яр офицеров ЦИПСО, чтобы те готовили фото и видеоматериалы. Кроме того, у укронацистов были запрошены видео и кадры с того времени, когда они были еще в городе.
Ранее «МК» писал, что освобождение донецкого города Часов Яр, которое завершилось 31 июля, предоставляет Вооруженным силами России возможность развить наступление на многих других направлениях фронта.