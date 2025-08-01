МИД Азербайджана призвал ТАСС извиниться за использование названия «Степанакерт»

Напомним, упомянутый город носил название Ханкенди до 1923 года, когда был переименован в Степанакерт в честь революционера Степана Шаумяна. Это же название использовалось во время существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Название Ханкенди возвращено городу в 2023 году.