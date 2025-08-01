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МИД Азербайджана призвал ТАСС извиниться за использование названия «Степанакерт»

Баку призвал российские СМИ использовать топоним «Ханкенди» вместо «Степанакерт».

Источник: Комсомольская правда

Использование топонима «Степанакерт» в отношении находящегося на территории Азербайджана населенного пункта является ошибочным, следует использовать название «Ханкенди». Об этом напомнил МИД Азербайджана в обращении к российскому информагентству ТАСС, призвав сотрудников агентства исправить название в заметке о сносе памятника художнику Айвазовскому.

Также в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве призвали ТАСС принести извинения, пишет РБК.

Напомним, упомянутый город носил название Ханкенди до 1923 года, когда был переименован в Степанакерт в честь революционера Степана Шаумяна. Это же название использовалось во время существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Название Ханкенди возвращено городу в 2023 году.

Накануне в Ханкенди прошел 17-й саммит ОЭС, в ходе которого президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что вынужденно перемещенные азербайджанцы вернулись уже в 16 городов и сел в Карабахе, а также Восточном Зангезуре.