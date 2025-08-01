Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: белорусы и швейцарцы имеют отличный потенциал для расширения двусторонних связей

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Швейцарии с национальным праздником — Днем основания Конфедерации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2024

«Беларусь, как и Швейцария, придает исключительное значение укреплению независимости и социальной справедливости. Наши народы стремятся к решению самых сложных вопросов путем диалога и компромиссов, обеспечению мирного сосуществования разных языков, культур и конфессий», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что благодаря заложенному в прошлые годы прочному фундаменту белорусы и швейцарцы имеют отличный потенциал для расширения двусторонних связей в различных отраслях на принципах равноправия и взаимного уважения.

«На белорусской земле всегда рады приветствовать граждан Швейцарии, которые могут посетить нашу страну в любое время без визы и лично убедиться в том, что у нас комфортно и безопасно», — подчеркнул Президент.

Глава государства пожелал жителям Швейцарии счастья, единства и благополучия.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше