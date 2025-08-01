В США объяснили, почему Россия сомневается в заявлениях Запада

«Что касается русских, то, думаю, они больше не верят нам, что бы мы ни говорили. Всё, что мы говорим, воспринимается как враньё», — отметил бывший военный.
Макгрегор заявил, что в сложившихся условиях Россия продолжит военную операцию до полного выполнения поставленных задач. При этом, по его словам, Москва не исключает возможности переговоров, если Запад проявит реальный интерес к договорённостям.
А ранее комитет США по ассигнованиям выделил 800 миллионов долларов Украине на поддержку безопасности в 2026 году. Комитет также выделил 225 миллионов долларов для балтийских стран. Недавно стало известно, что Пентагон объявил о заключении контракта с компанией Raytheon Technologies на 3,5 миллиарда долларов на производство усовершенствованных ракет средней дальности AMRAAM, которые будут предназначены для Украины, а также для ряда других стран-партнёров США.