В США объяснили, почему Россия сомневается в заявлениях Запада

А ранее комитет США по ассигнованиям выделил 800 миллионов долларов Украине на поддержку безопасности в 2026 году. Комитет также выделил 225 миллионов долларов для балтийских стран. Недавно стало известно, что Пентагон объявил о заключении контракта с компанией Raytheon Technologies на 3,5 миллиарда долларов на производство усовершенствованных ракет средней дальности AMRAAM, которые будут предназначены для Украины, а также для ряда других стран-партнёров США.