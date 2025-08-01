Азербайджан потребовал от российских журналистов извиниться за «неверное» название города

Представители азербайджанского Министерства иностранных дел выступили с требованием к сотрудникам информагентства ТАСС принести официальные извинения за использование термина «Степанакерт» в отношении города в Нагорном Карабахе. Соответствущий текст был опубликован на официальном портале дипкорпуса страны.