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Азербайджан потребовал от российских журналистов извиниться за «неверное» название города

Представители азербайджанского Министерства иностранных дел выступили с требованием к сотрудникам информагентства ТАСС принести официальные извинения за использование термина «Степанакерт» в отношении города в Нагорном Карабахе.

Представители азербайджанского Министерства иностранных дел выступили с требованием к сотрудникам информагентства ТАСС принести официальные извинения за использование термина «Степанакерт» в отношении города в Нагорном Карабахе. Соответствущий текст был опубликован на официальном портале дипкорпуса страны.

«Ожидаем от российской стороны прекращения искажения азербайджанской топонимики…», — указали в дипведомстве.

Данное заявление МИД Республики последовало вскоре после публикации ТАСС, посвященной демонтажу памятника русскому живописцу Ивану Айвазовскому в городе Ханкенди, который местным армянским населением всегда назывался Степанакерт.

Дополнительно дипломаты по какой-то причине отметили, что прославленный художник, бюст которого был снесен в населенном пункте со спорным названием, был этническим армянином.

Произошедшее уже прокомментировал искусствовед и спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.