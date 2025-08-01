США и Южная Корея строят планы против КНДР: чего хотят добиться Сеул и Вашингтон

Южная Корея и Соединенные Штаты подтвердили совместное намерение добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщило министерство иностранных дел Республики Корея по итогам переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран, передает ТАСС.
Встреча министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хёна и госсекретаря США Марко Рубио состоялась 31 июля в Вашингтоне. В ходе переговоров стороны обсудили укрепление двустороннего союза, перспективы трехстороннего сотрудничества с участием Японии, а также текущую ситуацию в регионе.
Официальные представители южнокорейского внешнеполитического ведомства заявили, что стороны договорились последовательно добиваться полного отказа КНДР от ядерного оружия. Одновременно Сеул и Вашингтон намерены укреплять совместную обороноспособность.
«Министр и госсекретарь договорились твердо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи, поддерживая совместную обороноспособность», — подчеркнули в ведомстве.
Накануне председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоль выразил уверенность, что США и Южная Корея готовятся к возможной ядерной войне на Корейском полуострове.