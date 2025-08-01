Поручение губернатора не рассмотреть в мутной воде

«Ъ-СПб» уже писал, что проблема очистки воды носит в регионе системный характер, из-за высокого износа инфраструктуры она остро стоит во многих районах Ленобласти, хотя власти и предпринимают определенные действия в этом направлении. В апреле 2025 года введены в эксплуатацию водоочистные сооружения в Колчаново Волховского района Ленобласти. Также в этом году планируют достроить объекты водоснабжения в Федоровском и Красном Бору Тосненского района, Русско-Высоцком Ломоносовского района и закончить реконструкцию водоочистных систем в селе Паша Волховского района. Сроки завершения строительства по этим трем объектам были намечены на 2024 год, но были перенесены на текущий. В ГУП «Леноблводоканал» объяснили задержку пересмотром проектной документации и долгим нахождением документации в госэкспертизе.