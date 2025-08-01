Постоянный представитель в ООН Валентин Рыбаков сказал о продолжающихся контактах Беларуси и США

Постоянный представитель в ООН Валентин Рыбаков в эфире «Первого информационного телеканала» сказал о продолжающихся контактах Беларуси и США, пишет БелТА.
Рыбаков, комментируя переговоры между Беларусью и США уточнил, что процесс продолжается.
— Мы в постоянном контакте с представителями Госдепартамента, Администрации Президента США, Совета национальной безопасности. Продолжаются консультации, переговоры, — отметил постоянный представитель Беларуси в ООН.
По словам Валентина Рыбакова, с обеих сторон готовятся очередные шаги и все очень плодотворно развивается.
— Просто с учетом бурных событий во всем мире и большой занятости всех вовлеченных не так быстро идет процесс, как хотелось бы. Но могу вас заверить, что он идет, — подчеркнул постпред в ООН.
Ранее временный поверенный сказал о взаимной аккредитации послов Беларуси и США.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про окно возможностей для Беларуси с приходом Трампа.
Кроме того, Лукашенко обратился к послам и правительству: «Забудьте про санкции и прочие западные страшилки».
Также Лукашенко заявил про раскол в ЕС и его опасность для Беларуси.