В американском Сенате был представлен законопроект, предусматривающий выделение Украине дополнительного финансирования в размере 54,6 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
Согласно представленному документу, финансовая поддержка Киева запланирована на 2026 и 2027 финансовые годы. Законодатели также предложили использовать конфискованные российские активы в качестве одного из источников финансирования.
До этого комитет Сената США одобрил предложенную Пентагоном законодательную инициативу о выделении средств Украине. В рамках данной инициативы, на военную поддержку планируется направить 800 млн долларов.
Помимо этого, предполагается выделить 225 млн долларов на укрепление безопасности стран Балтии. Как уточняет Reuters, значительная часть этих денег может быть перенаправлена на поддержку киевского режима.
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер не исключил, что Соединенные Штаты могут бросить Украину и оставить ее один на один с Россией.