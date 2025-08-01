Во Владивостоке открыли совместные российско-китайские учения

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Торжественная церемония открытия совместных российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2025» состоялась во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ.
«Во Владивостоке на основном причале Тихоокеанского флота состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-китайского учения “Морское взаимодействие-2025”», — говорится в сообщении.
Перед кораблями ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая построились их экипажи — участники учения. К собравшимся обратились руководители учения от каждой стороны — вице-адмирал Денис Березовский и вице-адмирал Лю Цзычжу, отмечается в сообщении.
Вице-адмирал Березовский подчеркнул, что учения имеют оборонительный и миротворческий характер. Он также поздравил китайских военных моряков с Днём образования Народно-освободительной армии Китая, который ежегодно празднуется 1 августа.
«После проведения церемонии офицеры штаба и командиры кораблей двух стран приступили к обсуждению тактических действий в море и выполнения спасательных задач», — говорится в сообщении.
Корабли ВМС НОАК прибыли во Владивосток накануне. Эскадренные миноносцы «Шаосин», «Урумчи» и дизель-электрическая подводная лодка ошвартовались на 33-м причале Корабельной набережной. Корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху» и судно спасения подводных лодок «Сиху» встали к стенке морского порта Владивостока. От ВМФ России в учениях примут участие большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Громкий», спасательное судно «Игорь Белоусов» и подводная лодка «Волхов», информирует ТОФ.
Морская часть российско-китайских учений пройдёт в акватории Японского моря с 3 по 5 августа.
«Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ», — отмечается в релизе.