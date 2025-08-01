Китай может удивить мир военной техникой на параде в Пекине

Во время парада, посвященного 80-летию победы во Второй мировой войне, в Пекине может состояться демонстрация Китаем гиперзвукового оружия и новейших беспилотников. С такими надеждами выступил военный эксперт Поднебесной Сун Чжунпин в газете Global Times.