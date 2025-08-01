Китай может удивить мир военной техникой на параде в Пекине

Во время парада, посвященного 80-летию победы во Второй мировой войне, в Пекине может состояться демонстрация Китаем гиперзвукового оружия и новейших беспилотников. С такими надеждами выступил военный эксперт Поднебесной Сун Чжунпин в газете Global Times.
Торжественное событие состоится 3 сентября. Военное шествие пройдет на площади Тяньаньмэнь в столице Китая.
«Надеюсь увидеть не только уже дебютировавший истребитель J-35A, но и новые виды вооружения, такие как гиперзвуковые ракеты и беспилотные системы», — отметил Сун Чжунпин.
Эксперт уверен, что Китай, показав новое вооружение, продемонстрирует миру свою способность защищать суверенитет государства и его безопасность. Оно послужит фактором сдерживания для враждебно настроенных сил, резюмировал он.