Лукашенко обратился к народу Швейцарии, сказав про решение сложных вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа, в пятницу, обратился к народу Швейцарии, поздравил с национальным праздником — Днем основания Конфедерации и сказал о решении сложных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении подчеркнул, что Беларусь, как и Швейцария, придает исключительное значение укреплению независимости, социальной справедливости.
— Наши народы стремятся к решению самых сложных вопросов путем диалога и компромиссов, обеспечению мирного сосуществования разных языков, культур и конфессий, — акцентировал внимание президент Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, благодаря заложенному в прошлые годы фундаменту, у белорусов и швейцарцев есть отличный потенциал для расширения двусторонних связей в различных отраслях, основанных на принципах равноправия и взаимного уважения.
Президент заявил, что в Беларуси всегда рады приветствовать граждан Швейцарии, которые могут приехать в страну в любое время без визы, а также лично убедиться в безопасности и комфорте.
Ранее постоянный представитель в ООН Валентин Рыбаков сказал о продолжающихся контактах Беларуси и США.
Тем временем мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 августа 2025 в связи с ростом бюджета прожиточного минимума: вырастут доплаты у многих пенсионеров, социальные пенсии, пособия на детей и по уходу за пожилыми.
Кстати, Белгидромет сказал, какой будет погода в Беларуси в начале августа 2025: «Дождливо и прохладно».