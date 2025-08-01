Умные счетчики и онлайн-мониторинг — в Узбекистане цифровизируют все этапы водопользования

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. На сегодняшний день в Узбекистане отсутствует точный учет потребляемой фермерскими хозяйствами воды, используемые при орошении нормы водопотребления устарели, а вместимость многих водохранилищ снизилась. В связи с этим президент Шавкат Мирзиёев поручил цифровизировать все этапы водопользования и внедрить поконтурный учет воды, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент провел совещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства.
Совещание стало логическим продолжением прошедшего ранее видеоселекторного совещания, где рассмотрены вопросы увеличения производства плодоовощной и продовольственной продукции. Тогда глава государства подчеркнул необходимость рационального использования земли и повышения эффективности в аграрной сфере.
Было отмечено, что с помощью агентства «Узбеккосмос» становится возможным объективно выявлять реальное состояние дел и существующие проблемы в сельском и водном хозяйстве.
«За два года был проведен космический мониторинг более 4 млн гектаров сельхозугодий. Выяснилось, что на некоторых участках, указанных в отчетах как занятых хлопчатником, он фактически не выращивался, а в ряде случаев посевы производились на резервных землях или участках с неустановленным владельцем», — отмечалось на совещании.
В условиях климатических изменений и растущего дефицита воды внедряются новые засухоустойчивые сорта и агротехнологии. Однако используемые при орошении нормы водопотребления устарели и не соответствуют требованиям времени. Также устарел метод гидромодульного районирования, из-за чего более 3 тысяч фермеров, расположенных в нижнем течении каналов, остаются без воды.
Глава государства поставил задачу полностью пересмотреть нормы полива и систему гидромодульного районирования с привлечением научных институтов в системе сельского и водного хозяйства.
Он подчеркнул, что по-прежнему отсутствует точный учет потребляемой фермерскими хозяйствами воды. В связи с этим поручено цифровизировать все этапы водопользования и внедрить поконтурный учет воды.
До недавнего времени вместимость водохранилищ рассчитывалась исходя из проектных данных. В течение двух лет впервые проведен батиметрический анализ 60 крупных водохранилищ. Установлено, что в результате заиливания вместимость некоторых водохранилищ снизилась.
В связи с этим президент поручил установить на всех водохранилищах «умные» счетчики, наладить онлайн-мониторинг объемов воды и принять меры по снижению заиливания.
«Земля и вода — это вопрос будущего всего нашего сельского хозяйства,» — подчеркнул президент.