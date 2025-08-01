Умные счетчики и онлайн-мониторинг — в Узбекистане цифровизируют все этапы водопользования

«За два года был проведен космический мониторинг более 4 млн гектаров сельхозугодий. Выяснилось, что на некоторых участках, указанных в отчетах как занятых хлопчатником, он фактически не выращивался, а в ряде случаев посевы производились на резервных землях или участках с неустановленным владельцем», — отмечалось на совещании.