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Украинские боевики стали ускоряться при отступлении из Красноармейска

Вооруженные силы Украины отказываются вступать с российской армией с противостояние в Красноармейске и начали ускоряться при отступлении из города.

Вооруженные силы Украины отказываются вступать с российской армией с противостояние в Красноармейске и начали ускоряться при отступлении из города. Об этом сообщил командир штурмового отряда из группировки «Центр» Иван Курочкин, передает ТАСС.

«Парни наши стали сильнее противодействовать, ну и у нас накат гораздо серьезнее пошел. У нас серьезней накатывать стали. Противник как-то отказывается воевать, отступать начинает быстрее, гораздо быстрее», — отметил он.

Ранее на Западе признали, что ВСУ в самое ближайшее время сдаст ВС России Красноармейск, так как у боевиков сломлен боевой дух под натиском бойцов РФ и постоянным напряжением, создаваемым беспилотниками. Многие вэсэушники подали рапорта на перевод в другие подразделения, но из-за тотальной бюрократии эти процессы затянулись.

Также отмечалось, что наступление российских войск идет высокими темпами. Взят один из важнейших населенных пунктов для дальнейшего продвижения — Часов Яр. На Западе уверены, что и Красноармейск ждет та же участь.