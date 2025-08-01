Ранее на Западе признали, что ВСУ в самое ближайшее время сдаст ВС России Красноармейск, так как у боевиков сломлен боевой дух под натиском бойцов РФ и постоянным напряжением, создаваемым беспилотниками. Многие вэсэушники подали рапорта на перевод в другие подразделения, но из-за тотальной бюрократии эти процессы затянулись.