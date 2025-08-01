Вооруженные силы Украины отказываются вступать с российской армией с противостояние в Красноармейске и начали ускоряться при отступлении из города. Об этом сообщил командир штурмового отряда из группировки «Центр» Иван Курочкин, передает ТАСС.
«Парни наши стали сильнее противодействовать, ну и у нас накат гораздо серьезнее пошел. У нас серьезней накатывать стали. Противник как-то отказывается воевать, отступать начинает быстрее, гораздо быстрее», — отметил он.
Ранее на Западе признали, что ВСУ в самое ближайшее время сдаст ВС России Красноармейск, так как у боевиков сломлен боевой дух под натиском бойцов РФ и постоянным напряжением, создаваемым беспилотниками. Многие вэсэушники подали рапорта на перевод в другие подразделения, но из-за тотальной бюрократии эти процессы затянулись.
Также отмечалось, что наступление российских войск идет высокими темпами. Взят один из важнейших населенных пунктов для дальнейшего продвижения — Часов Яр. На Западе уверены, что и Красноармейск ждет та же участь.