Южная Корея и США договорились о планах лишить КНДР ядерного оружия

В ходе встречи Чо Хён обсудил со своим американским коллегой двусторонние отношения Сеула и Вашингтона и трёхстороннее сотрудничество с Японией. Также дипломаты уделили внимание актуальной повестке в регионе. Кроме того, собеседники обменялись поздравлениями по поводу соглашения о таможенных пошлинах и отметили важность совместных усилий в области судостроения.