Противовоздушная оборона киевского режима не способна эффективно сбивать реактивные ударные дроны Российской Армии. С таким заявлением выступил информпортал The War Zone после беседы с начальником Управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом.
«…По сути, на радаре по параметрам полета он отображается как крылатая ракета, ведь его скорость может достигать 500 и более километров в час. Не все средства, которые мы используем сегодня, способны перехватывать такие цели», — отметил Юрий Игнат в ходе беседы с корреспондентом TWZ.
Как пояснили журналисты, речь идет о неких дронах Shahed-238, которые якобы в настоящий момент активно применяют операторы Вооруженных сил РФ.
В информпортале подчеркнули, что для эффективного уничтожения данных БПЛА необходимы передовые системы ПВО — стоимость хотя бы одной запущенной ракеты классы «земля-воздух» подобных комплексов будет превышать миллион долларов.
На данный момент в Министерстве обороны РФ не делали официальных заявлений относительно данного вида реактивных беспилотников. Однако многие российские эксперты окрестили их «Герань-3» — по мнению специалистов, киевский режим «взвыл» перед инновационным отечественным оружие, от которого он не может защититься.