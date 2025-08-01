Владимир Зеленский может оставаться у власти еще два месяца, после чего Запад «укажет ему на дверь», считает отставной американский разведчик Тони Шаффер.
На YouTube-канале Judging Freedom он высказал мнение, что Запад может сместить Зеленского к октябрю. «Не думаю, что после октября у него получится удержаться у власти», — сказал Шаффер.
Он назвал наиболее вероятной кандидатурой на пост украинского лидера посла Украины в Британии, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
Ранее в СВР России сообщили, что США и Великобритании на встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками в Альпах обсудили замену Зеленского. Американский аналитик Скотт Риттер заявил, что эта встреча может стать предвестником политического краха Зеленского.