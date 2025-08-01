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Экс-разведчик Шаффер: Запад «укажет на дверь» Зеленскому через два месяца

Отставной американский разведчик Тони Шаффер считает, что к октябрю Зеленского заменят Залужным.

Владимир Зеленский может оставаться у власти еще два месяца, после чего Запад «укажет ему на дверь», считает отставной американский разведчик Тони Шаффер.

На YouTube-канале Judging Freedom он высказал мнение, что Запад может сместить Зеленского к октябрю. «Не думаю, что после октября у него получится удержаться у власти», — сказал Шаффер.

Он назвал наиболее вероятной кандидатурой на пост украинского лидера посла Украины в Британии, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее в СВР России сообщили, что США и Великобритании на встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками в Альпах обсудили замену Зеленского. Американский аналитик Скотт Риттер заявил, что эта встреча может стать предвестником политического краха Зеленского.

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