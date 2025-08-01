МИНСК, 31 июл — РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск ценит отношения с Китаем в оборонной сфере, включая проведение совместных учений и сотрудничество в области подготовки военных кадров.
«Наше военное и военно-техническое сотрудничество является важнейшей составляющей отношений (двух стран — ред.). Успешное проведение совместных тренировок и учений, сотрудничество в области подготовки военных кадров, обмен делегациями экспертного уровня наглядно демонстрируют наше взаимное доверие и общую приверженность укреплению обороноспособности обоих государств. Мы ценим конструктивный диалог, обмен опытом и тесную координацию между оборонными ведомствами двух стран», — заявил белорусский министр на приеме по случаю 98-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая. Его слова приводит агентство Белта.
Республика Беларусь высоко ценит выдающуюся роль НОАК (Народно-освободительной армии Китая — ред.) в поддержании глобальной и региональной стабильности. Китайская армия — это не только щит Китая, но и важный элемент международной безопасности, активно участвующий в миротворческих миссиях ООН, деятельности в рамках ШОС и борьбе с новыми вызовами и угрозами.
Он особо подчеркнул «достигнутый высокий уровень двусторонних отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Китаем».
В свою очередь атташе по вопросам обороны при посольстве Китая в Белоруссии Лю Чжэ подчеркнул, что как важная составляющая двусторонних отношений связи между вооруженными силами Китая и Белоруссии «непрерывно углубляются, принося весомые плоды практического сотрудничества».
По его словам, 9 мая этого года НОАК вновь направила парадный расчет в Белоруссию, что сделало ее единственной страной, куда Китай направлял парадные подразделения два года подряд, а также рекордсменом по количеству принятых китайских военных парадных расчетов. «Это ярко свидетельствует об исключительно высоком уровне и особом характере отношений между нашими армиями. В этом году исполняется 80 лет со дня победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и во Всемирной антифашистской войне, а также 80 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне», — отметил китайский представитель.
«Восемь десятилетий назад наши армии плечом к плечу сражались против фашистских агрессоров, скрепив свою дружбу боевым братством. Сегодня китайская армия готова вместе с белорусской армией хранить уроки войны, отстаивать правду о Второй мировой войне, углублять военное сотрудничество и совместно противостоять гегемонизму, тирании и силовому диктату, внося еще больший вклад в защиту мира и стабильности во всем мире», — подчеркнул он.