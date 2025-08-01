Минск ценит отношения с Китаем в оборонной сфере

По его словам, 9 мая этого года НОАК вновь направила парадный расчет в Белоруссию, что сделало ее единственной страной, куда Китай направлял парадные подразделения два года подряд, а также рекордсменом по количеству принятых китайских военных парадных расчетов. «Это ярко свидетельствует об исключительно высоком уровне и особом характере отношений между нашими армиями. В этом году исполняется 80 лет со дня победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и во Всемирной антифашистской войне, а также 80 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне», — отметил китайский представитель.