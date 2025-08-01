Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН 1 августа

Киевский режим инициировал созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое состоится в пятницу, 1 августа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Источник: Life.ru

Согласно заявлению главы МИД Незалежной, заседание пройдёт по пункту повестки дня «поддержание мира и безопасности Украины». Киев утверждает, что Россия якобы отвергает усилия ради мира и стремится затянуть конфликт, что стало причиной для запроса на проведение экстренного заседания.

31 июля уже состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, которое было запрошено Россией. Тогда обсуждался срыв переговоров в Стамбуле.

Ранее Life.ru писал, что предметная подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведётся. Москва и Вашингтон не согласовали контакты. Однако в случае, если республиканец решит посетить Китай одновременно с российским лидером, то их встреча не исключена.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше