Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН 1 августа

Ранее Life.ru писал, что предметная подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведётся. Москва и Вашингтон не согласовали контакты. Однако в случае, если республиканец решит посетить Китай одновременно с российским лидером, то их встреча не исключена.