Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН 1 августа

Согласно заявлению главы МИД Незалежной, заседание пройдёт по пункту повестки дня «поддержание мира и безопасности Украины». Киев утверждает, что Россия якобы отвергает усилия ради мира и стремится затянуть конфликт, что стало причиной для запроса на проведение экстренного заседания.
31 июля уже состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, которое было запрошено Россией. Тогда обсуждался срыв переговоров в Стамбуле.
Ранее Life.ru писал, что предметная подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведётся. Москва и Вашингтон не согласовали контакты. Однако в случае, если республиканец решит посетить Китай одновременно с российским лидером, то их встреча не исключена.