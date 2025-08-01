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В Алматы пройдут переговоры Токаева и Генсека ООН Гутерриша

3 августа состоится визит генерального секретаря в Казахстан.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. Акорда сообщила о том, что 3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетит в Казахстан.

В Алматы Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш проведут переговоры, а также совместно посетят региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, говорится в сообщении.

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