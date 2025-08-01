Минобороны обновило статистику ночных атак ВСУ на Россию

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией РФ 60 беспилотников украинских террористов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 31.07 до 04.10 мск 1.08 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальной сводке военного ведомства.
Основной удар на себя приняла Белгородская область. Над ее территорией был сбит 31 беспилотник. Еще 12 вражеских целей уничтожено над Ростовским регионом. От двух до пяти укронацистских БПЛА ликвидировали в небе над Тульской, Липецкой, Воронежской областями и Краснодарским краем. Четыре беспилотника сбили над акваторией Черного моря, один — над Азовским.
Ранее «МК» писал, что в результате атаки на Белгородскую область пострадали несколько человек. Один мужчина погиб.