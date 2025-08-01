В CNN рассказали, когда вступят в силу новые пошлины Трампа

31 июля Трамп подписал распоряжение о введении пошлин в размере от 15 до 41% на продукцию, импортируемую из более чем 60 стран. По информации агентства Bloomberg, торговые партнеры Соединенных Штатов были разделены на три группы. Для большей части стран сохраняется действующий с апреля базовый тариф в размере 10%. Он распространяется на государства, куда американские компании экспортируют больше товаров, чем импортируют из них.