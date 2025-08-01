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В CNN рассказали, когда вступят в силу новые пошлины Трампа

Самые высокие пошлины США ввели в отношении Сирии, Мьянмы, Лаоса и Швейцарии, сообщили в Белом доме.

Источник: Аргументы и факты

Введение новых пошлин, инициированных американским лидером Дональдом Трампом, будет отложено на одну неделю и вступит в силу 7 августа. Об этом сообщил канал CNN.

Перенос связан с необходимостью предоставления таможенно-пограничной службе дополнительного времени для адаптации к новым правилам, уточнили журналисты.

Следует отметить, что пошлины в отношении Канады начнут действовать в изначально запланированный срок — 1 августа.

31 июля Трамп подписал распоряжение о введении пошлин в размере от 15 до 41% на продукцию, импортируемую из более чем 60 стран. По информации агентства Bloomberg, торговые партнеры Соединенных Штатов были разделены на три группы. Для большей части стран сохраняется действующий с апреля базовый тариф в размере 10%. Он распространяется на государства, куда американские компании экспортируют больше товаров, чем импортируют из них.

Минимальные пошлины 15% затронут около 40 стран с небольшим отрицательным торговым балансом. Более высокие ставки предусмотрены для тех государств, которые не заключили соглашения с США или имеют существенный дефицит торговли в их пользу.

Самые высокие пошлины введены в отношении Сирии (41%), Мьянмы и Лаоса (по 40%), Швейцарии (39%), Сербии и Ирака (по 35%), а также Боснии и Герцеговины, Алжира, Ливии и Южно-Африканской Республики (по 30%).

Накануне стало известно, что Трамп подписал торговую сделку с Южной Кореей.

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