В CNN рассказали, когда вступят в силу новые пошлины Трампа

Введение новых пошлин, инициированных американским лидером Дональдом Трампом, будет отложено на одну неделю и вступит в силу 7 августа. Об этом сообщил канал CNN.
Перенос связан с необходимостью предоставления таможенно-пограничной службе дополнительного времени для адаптации к новым правилам, уточнили журналисты.
Следует отметить, что пошлины в отношении Канады начнут действовать в изначально запланированный срок — 1 августа.
31 июля Трамп подписал распоряжение о введении пошлин в размере от 15 до 41% на продукцию, импортируемую из более чем 60 стран. По информации агентства Bloomberg, торговые партнеры Соединенных Штатов были разделены на три группы. Для большей части стран сохраняется действующий с апреля базовый тариф в размере 10%. Он распространяется на государства, куда американские компании экспортируют больше товаров, чем импортируют из них.
Минимальные пошлины 15% затронут около 40 стран с небольшим отрицательным торговым балансом. Более высокие ставки предусмотрены для тех государств, которые не заключили соглашения с США или имеют существенный дефицит торговли в их пользу.
Самые высокие пошлины введены в отношении Сирии (41%), Мьянмы и Лаоса (по 40%), Швейцарии (39%), Сербии и Ирака (по 35%), а также Боснии и Герцеговины, Алжира, Ливии и Южно-Африканской Республики (по 30%).
Накануне стало известно, что Трамп подписал торговую сделку с Южной Кореей.