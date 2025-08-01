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Комитет cената США одобрил около $1 млрд помощи Украине

Комитет Сената США по ассигнованиям поддержал проект оборонного бюджета на 2026 год, предусматривающий около $1 млрд на помощь Украине, сообщает Reuters.

Источник: AP 2024

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп не закладывал такое финансирование в свой бюджетный запрос, финансирование, как передает агентство, поддержали как демократы, так и республиканцы.

Законопроект предполагает, что $800 млн пойдут на инициативу по содействию безопасности Украины (USAI), а $225 млн — на инициативу по безопасности стран Балтии. Но, как уточнил сенатор Крис Кунс, значительная часть средств все же пойдет на поддержку Украины. «Я бы сказал, что поддержка Украины составляет миллиард долларов», — сказал он.

Несмотря на то, что в начале своего президентского срока Трамп выступал против финансовой поддержки Украины, последнее время он все чаще упоминает, что «разочарован» политикой президента России Владимира Путина.

В начале июля пригрозил вторичными пошлинами «примерно 100%» в случае отсутствия прогресса в диалоге с Украиной в течение 50 дней. Этот срок должен был истечь 1 сентября, но позже республиканец сократил его до 10−12 дней.

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