Комитет cената США одобрил около $1 млрд помощи Украине

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп не закладывал такое финансирование в свой бюджетный запрос, финансирование, как передает агентство, поддержали как демократы, так и республиканцы.
Законопроект предполагает, что $800 млн пойдут на инициативу по содействию безопасности Украины (USAI), а $225 млн — на инициативу по безопасности стран Балтии. Но, как уточнил сенатор Крис Кунс, значительная часть средств все же пойдет на поддержку Украины. «Я бы сказал, что поддержка Украины составляет миллиард долларов», — сказал он.
Несмотря на то, что в начале своего президентского срока Трамп выступал против финансовой поддержки Украины, последнее время он все чаще упоминает, что «разочарован» политикой президента России Владимира Путина.
В начале июля пригрозил вторичными пошлинами «примерно 100%» в случае отсутствия прогресса в диалоге с Украиной в течение 50 дней. Этот срок должен был истечь 1 сентября, но позже республиканец сократил его до 10−12 дней.