Комитет cената США одобрил около $1 млрд помощи Украине

Законопроект предполагает, что $800 млн пойдут на инициативу по содействию безопасности Украины (USAI), а $225 млн — на инициативу по безопасности стран Балтии. Но, как уточнил сенатор Крис Кунс, значительная часть средств все же пойдет на поддержку Украины. «Я бы сказал, что поддержка Украины составляет миллиард долларов», — сказал он.