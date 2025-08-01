ВСУ используют мёртвых кошек и зайцев для минирования на харьковском направлении

Ранее Life.ru писал, что ВСУ минировали дрова для печей, уходя из Курской области. При отступлении украинские военнослужащие прятали тротиловые шашки в дровах, которыми могли воспользоваться местные жители. При попадании такого полена в огонь шнур воспламенялся, и через 2−3 секунды следовал мощный взрыв, способный вызвать разрушительное фугасное воздействие от 400 граммов тротила.