ВСУ используют мёртвых кошек и зайцев для минирования на харьковском направлении

«Противник начинает сбрасывать на тропы, на заградительные сети мёртвых животных, заминированных кошек, зайцев», — сообщил он.
Военнослужащий уточнил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) потрошат животных, помещая внутрь взрывчатое вещество, датчики движения и магниты. Такие самодельные взрывные устройства представляют серьёзную опасность как для военной техники и личного состава, так и для мирных граждан.
«Техника проезжает, срабатывает либо на движение, либо на магнитное поле, происходит взрыв, повреждение техники. Гражданский проходит мимо, сработал на датчик движения и взорвался», — пояснил он.
Разминирование таких «сюрпризов» производится дистанционно. Военный рассказал о двух основных способах: бойцы либо расстреливают объекты на расстоянии, либо дистанционно используют подручные средства — находят длинную палку, приматывают к ней тротил, после чего аккуратно подкладывают к мёртвому животному и взрывают.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ минировали дрова для печей, уходя из Курской области. При отступлении украинские военнослужащие прятали тротиловые шашки в дровах, которыми могли воспользоваться местные жители. При попадании такого полена в огонь шнур воспламенялся, и через 2−3 секунды следовал мощный взрыв, способный вызвать разрушительное фугасное воздействие от 400 граммов тротила.