США и Южная Корея объединились с Японией против КНДР

Переговоры состоялись накануне, 31 июля. Хен и Рубио обсудили перспективу развития двусторонних отношений. Также поднимался вопрос и взаимодействия в трехстороннем формате с Японией. Южнокорейский министр выразил надежду, что партнерство Сеула и Вашингтона будет не только в экономике и сфере безопасности. Он упомянул сотрудничество в области передовых технологий.