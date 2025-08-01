США и Южная Корея объединились с Японией против КНДР

В Вашингтоне состоялась встреча главы МИД Южной Кореи Чо Хена и госсекретаря США Марко Рубио, в ходе которой обсуждалось лишение Северной Кореи ядерного оружия. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Республики Корея.
«Министр и госсекретарь договорились твердо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи, поддерживая совместную обороноспособность. Они условились поддерживать тесную коммуникацию и взаимодействие в связи с северокорейской проблемой, а также условились обмениваться оценками ситуации, связанной с Северной Кореей», — говорится в официальном сообщении.
Переговоры состоялись накануне, 31 июля. Хен и Рубио обсудили перспективу развития двусторонних отношений. Также поднимался вопрос и взаимодействия в трехстороннем формате с Японией. Южнокорейский министр выразил надежду, что партнерство Сеула и Вашингтона будет не только в экономике и сфере безопасности. Он упомянул сотрудничество в области передовых технологий.
Ранее «МК» писал, что сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон уверена, что ее стране не о чем разговаривать с соседней. Она считает, что Пхеньян и Сеул прошли точку невозврата в отношениях.