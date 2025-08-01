Беларусь откроет генконсульства в Казани и Уфе

Совмин поручил министерству финансов выполнять финансирование расходов на открытие и содержание генеральных консульств в Казани и Уфе, а также отделения посольства в Воронеже. Осуществляться это будет в пределах тех средств, которые предусмотрены МИД в республиканском бюджете на открытие и содержание диппредставительств и консульских учреждений республики за рубежом.