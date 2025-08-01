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Беларусь откроет генконсульства в Казани и Уфе

Беларусь планирует вдвое увеличить число отделений белорусского посольства в России и постепенно переводить их в статус генеральных консульств.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение открыть генеральные консульства в Казани и Уфе, а также отделение посольства в Воронеже, это предусмотрено постановлением Совмина № 418 от 30 июля, которое в пятницу опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, генконсульства в двух российских городах — Казани и Уфе — будут открыты до 1 апреля 2026 года. При этом в этих городах до этой даты будут закрыты отделения посольства Беларуси в РФ.

Кроме того, до 30 декабря текущего года в планах открыть отделение белорусского посольства в России в Воронеже.

Совмин поручил министерству финансов выполнять финансирование расходов на открытие и содержание генеральных консульств в Казани и Уфе, а также отделения посольства в Воронеже. Осуществляться это будет в пределах тех средств, которые предусмотрены МИД в республиканском бюджете на открытие и содержание диппредставительств и консульских учреждений республики за рубежом.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что Беларусь планирует вдвое увеличить число отделений белорусского посольства в России и постепенно переводить их в статус генеральных консульств. Этот процесс уже осуществляется.