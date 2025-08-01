«Не зря ударили по Жулянам»: на аэродроме под Киевом русские ракеты перехватили интересный груз

— Если тактика будет успешно реализовываться, то Сырский не успеет ввести резервы: три-четыре механизированных бригады, подразделения спецназа, территориальной обороны. Их не успеют ввести, так как нужно будет управлять разрозненными подразделениями — собирать их с поля боя. И это сыграет роль в нашу пользу. В целом же, стратегическое выравнивание фронта, которое мы можем сейчас наблюдать, может дать толчок для большого наступательного порыва. Дай Бог, чтобы так и сложилось. Далеко заглядывать не будем, потому что враг хитер и коварен — та же помощь с Запада может прийти на Украину внезапно. Недаром мы совсем недавно отрабатывали по аэродрому Жуляны…