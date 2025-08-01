Трамп вернул президентский тест на физподготовку, отмененный Обамой

Дети в США с тех пор выполняли упражнения на пресс, подтягивания или отжимания, а также проходили тест на сгибание и разгибание рук. Бег на одну милю и челночный бег также были добавлены в последующие годы, поскольку президенты после Джонсона вносили изменения в тестирование.