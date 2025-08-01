Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп вернул президентский тест на физподготовку, отмененный Обамой

Глава Белого дома вернул американским школьникам президентский тест на физподготовку.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп вернул президентский тест ана физическую подготовку, который в свое время отменил Барак Обама. Указ о возобновлении президентского теста на физподготовку и Совета при Президенте по спорту, фитнесу и питанию для американских школьников глава Белого дома подписал 31 июля. Об этом сообщает Fox News.

Издание напомнило, что спортивный тест для президента появился во времена правления Дуайта Д. Эйзенхауэра в 1950-х годах. Глава государства всерьез опасался, что физическая форма европейцев лучше, чем у американцев.

Президент Джон Ф. Кеннеди развил эту идею в 1960 году, заявив, что плохая физическая форма граждан США истощает и разрушает жизнеспособность нации, что не даст стране развиваться.

Дети в США с тех пор выполняли упражнения на пресс, подтягивания или отжимания, а также проходили тест на сгибание и разгибание рук. Бег на одну милю и челночный бег также были добавлены в последующие годы, поскольку президенты после Джонсона вносили изменения в тестирование.

В 2012—2013 года президент Барак Обама заменил тест Президентской программой по фитнесу для молодёжи. Таким образом, отмечают эксперты, в США ушли от спортивных достижений и пришли к достижению только удовлетворительных показателей состояния здоровья школьников.

Ранее Дональд Трамп подписал указы, призванные стимулировать выпуск беспилотников, усилить защиту от новейших БПЛА и укрепить кибербезопасность.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше