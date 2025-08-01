Трамп вернул президентский тест на физподготовку, отмененный Обамой

Президент США Дональд Трамп вернул президентский тест ана физическую подготовку, который в свое время отменил Барак Обама. Указ о возобновлении президентского теста на физподготовку и Совета при Президенте по спорту, фитнесу и питанию для американских школьников глава Белого дома подписал 31 июля. Об этом сообщает Fox News.
Издание напомнило, что спортивный тест для президента появился во времена правления Дуайта Д. Эйзенхауэра в 1950-х годах. Глава государства всерьез опасался, что физическая форма европейцев лучше, чем у американцев.
Президент Джон Ф. Кеннеди развил эту идею в 1960 году, заявив, что плохая физическая форма граждан США истощает и разрушает жизнеспособность нации, что не даст стране развиваться.
Дети в США с тех пор выполняли упражнения на пресс, подтягивания или отжимания, а также проходили тест на сгибание и разгибание рук. Бег на одну милю и челночный бег также были добавлены в последующие годы, поскольку президенты после Джонсона вносили изменения в тестирование.
В 2012—2013 года президент Барак Обама заменил тест Президентской программой по фитнесу для молодёжи. Таким образом, отмечают эксперты, в США ушли от спортивных достижений и пришли к достижению только удовлетворительных показателей состояния здоровья школьников.
Ранее Дональд Трамп подписал указы, призванные стимулировать выпуск беспилотников, усилить защиту от новейших БПЛА и укрепить кибербезопасность.