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Над регионами России сбили 60 беспилотников. Военная операция, день 1255-й

Средства ПВО за ночь сбили 60 украинских беспилотников над регионами России. Президент США Дональд Трамп осудил удары РФ по Украине, заявив, что действия Москвы «очень печалят». Пентагон сообщил, что заключил контракт с компанией Raytheon Technologies на производство ракет AMRAAM, которые передадут в том числе Киеву. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:29 Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф посетит Россию.

8:23 В сенат США внесли двухпартийный законопроект о предоставлении Украине $54,6 млрд помощи в течение следующих двух лет, сообщает The New York Times.

8:18 Президент США Дональд Трамп осудил российские удары по Украине и завил, что действия России «очень печалят».

«Я считаю, что то, что они делают, отвратительно. Я считаю, что это отвратительно», — заявил он, назвав конфликт Москвы и Киева «войной Байдена».

8:11 Американская оборонная компания Raytheon Technologies заключила контракт на производство ракет AMRAAM. Снаряды передадут в том числе Украине, сообщила пресс-служба Пентагона.

8:05 ? Средства ПВО за ночь сбили 60 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. 31 дрон уничтожили над Белгородской областью, 12 — над Ростовской, пять — над территорией Краснодарского края, четыре — над Черным морем, три — над Воронежской областью, по 2 — над Липецкой и Тульской областями и еще один — над Азовским морем.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1255-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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