Над регионами России сбили 60 беспилотников. Военная операция, день 1255-й

8:05 ? Средства ПВО за ночь сбили 60 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. 31 дрон уничтожили над Белгородской областью, 12 — над Ростовской, пять — над территорией Краснодарского края, четыре — над Черным морем, три — над Воронежской областью, по 2 — над Липецкой и Тульской областями и еще один — над Азовским морем.