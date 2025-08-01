Над регионами России сбили 60 беспилотников. Военная операция, день 1255-й

8:29 Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф посетит Россию.
8:23 В сенат США внесли двухпартийный законопроект о предоставлении Украине $54,6 млрд помощи в течение следующих двух лет, сообщает The New York Times.
8:18 Президент США Дональд Трамп осудил российские удары по Украине и завил, что действия России «очень печалят».
«Я считаю, что то, что они делают, отвратительно. Я считаю, что это отвратительно», — заявил он, назвав конфликт Москвы и Киева «войной Байдена».
8:11 Американская оборонная компания Raytheon Technologies заключила контракт на производство ракет AMRAAM. Снаряды передадут в том числе Украине, сообщила пресс-служба Пентагона.
8:05 ? Средства ПВО за ночь сбили 60 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. 31 дрон уничтожили над Белгородской областью, 12 — над Ростовской, пять — над территорией Краснодарского края, четыре — над Черным морем, три — над Воронежской областью, по 2 — над Липецкой и Тульской областями и еще один — над Азовским морем.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1255-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.