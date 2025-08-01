Недавно российские войска разбили ещё одну отдельную штурмовую бригаду нацбатальона «Айдар»* под Сумами. Тогда сестра одного из погибших украинских боевиков пыталась что-то выяснить о своём «без вести пропавшем» брате, но тот к этому моменту был уже мёртв.