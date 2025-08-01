«Родственники украинских неонацистов 24 ОШБ “Айдар”* в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты, которая в полном составе в июле была уничтожена Северянами в районе Бессаловки», — сказано в публикации.
Недавно российские войска разбили ещё одну отдельную штурмовую бригаду нацбатальона «Айдар»* под Сумами. Тогда сестра одного из погибших украинских боевиков пыталась что-то выяснить о своём «без вести пропавшем» брате, но тот к этому моменту был уже мёртв.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.