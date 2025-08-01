В Узбекистане назначили нового министра дошкольного и школьного образования

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Указом президента Каримова Эъзозхон Гапиржановна утверждена на должность министра дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Ранее кандидатуру Эъзозхон Каримовой одобрили депутаты Законодательной палаты на заседании 31 июля. Кандидат на пост члена правительства представила программу действий по повышению эффективности реформ в системе образования.
До назначения она занимала должность заместителя министра дошкольного и школьного образования по вопросам развития педагогического образования. Параллельно Каримова исполняла обязанности ректора Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами.
На новом посту она сменила Хилолу Умарову, которая возглавляла МДШО с 2022 года, а в середине июля перешла на должность заместителя руководителя Администрации президента по реформированию системы образования.