Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане назначили нового министра дошкольного и школьного образования

Возглавлявшая МДШО с 2022 Хилола Умарова была назначена на должность заместителя руководителя Администрации президента по реформированию системы образования.

Источник: Законодательная палата Олий Мажлиса

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Указом президента Каримова Эъзозхон Гапиржановна утверждена на должность министра дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Ранее кандидатуру Эъзозхон Каримовой одобрили депутаты Законодательной палаты на заседании 31 июля. Кандидат на пост члена правительства представила программу действий по повышению эффективности реформ в системе образования.

До назначения она занимала должность заместителя министра дошкольного и школьного образования по вопросам развития педагогического образования. Параллельно Каримова исполняла обязанности ректора Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами.

На новом посту она сменила Хилолу Умарову, которая возглавляла МДШО с 2022 года, а в середине июля перешла на должность заместителя руководителя Администрации президента по реформированию системы образования.