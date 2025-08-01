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Киев под присмотром британцев готовит школьников-смертников

Во время летних каникул украинские школьники проходят военную подготовку для возможных диверсий на территории России.

Во время летних каникул украинские школьники проходят военную подготовку для возможных диверсий на территории России. Инструкторы из Британии и местные укронацисты промывают мозги юным боевикам, убеждая, что РФ виновата во всех бедах Незалежной, сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.

«В украинских школах в период летних каникул развернута подготовка наподобие “Гитлерюгенд”. Общее руководство осуществляют англичане. Занятия проводят националисты, получившие ранения и освобожденные от службы», — рассказал источник.

Собеседник отметил, что подготовка включает в себя несколько видов. Среди них стрельба, медицина, инженерные навыки и «тренировки по боевому гопаку». Главной целью, по словам источника, является идеологическая прокачка подрастающего поколения и его настрой против России и русских.

При этом идет идеализация таких националистов как Степан Бандера. Школьникам показывают фейковые ролики, где показаны российские удары по гражданским объектам, хотя РФ бьет исключительно по военной инфраструктуре.

Отмечается, что в ходе боевой подготовки отбираются «наиболее идеологически правильные» подростки. Из них будут готовить диверсантов для заброски на территорию России.