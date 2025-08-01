Киев под присмотром британцев готовит школьников-смертников

Собеседник отметил, что подготовка включает в себя несколько видов. Среди них стрельба, медицина, инженерные навыки и «тренировки по боевому гопаку». Главной целью, по словам источника, является идеологическая прокачка подрастающего поколения и его настрой против России и русских.