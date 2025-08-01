Во время летних каникул украинские школьники проходят военную подготовку для возможных диверсий на территории России. Инструкторы из Британии и местные укронацисты промывают мозги юным боевикам, убеждая, что РФ виновата во всех бедах Незалежной, сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.
«В украинских школах в период летних каникул развернута подготовка наподобие “Гитлерюгенд”. Общее руководство осуществляют англичане. Занятия проводят националисты, получившие ранения и освобожденные от службы», — рассказал источник.
Собеседник отметил, что подготовка включает в себя несколько видов. Среди них стрельба, медицина, инженерные навыки и «тренировки по боевому гопаку». Главной целью, по словам источника, является идеологическая прокачка подрастающего поколения и его настрой против России и русских.
При этом идет идеализация таких националистов как Степан Бандера. Школьникам показывают фейковые ролики, где показаны российские удары по гражданским объектам, хотя РФ бьет исключительно по военной инфраструктуре.
Отмечается, что в ходе боевой подготовки отбираются «наиболее идеологически правильные» подростки. Из них будут готовить диверсантов для заброски на территорию России.