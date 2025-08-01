По законам войны: Трамп ударил тарифами по десяткам стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ответных пошлин в размере от 10% до 41% на импорт из десятков торговых партнеров в рамках своей последней попытки перестроить мировую экономику. Однако в качестве небольшой отсрочки, которая открывает двери для дальнейших переговоров, Белый дом заявил, что эти меры вступят в силу через неделю, а не в пятницу, как ранее было установлено Трампом.
Новые ставки, которые, по мнению Трампа, выгодны американским экспортерам, вызывают новый виток неопределенности для десятков стран, включая давних союзников США. Это также усилило опасения по поводу инфляции в США, пишет The Guardian.
Ставки были установлены на уровне 25% для экспорта Индии в США, 20% для Тайваня и 30% для Южной Африки. Швейцарии грозит ставка в размере 39%. Срок заключения тарифного соглашения с Мексикой был продлен еще на 90 дней.
Тарифная ставка для Бразилии была установлена на уровне 10%, но предыдущий указ, подписанный Трампом, установил 40%-ный тариф на некоторые бразильские товары, чтобы наказать этуц страну за судебное преследование ее бывшего президента Жаира Болсонару за попытку отменить выборы, которые он проиграл, и вдохновить своих сторонников на штурм здания правительства.
Отдельно Белый дом объявил, что канадский импорт будет облагаться пошлинами в размере 35%, а не 25%, как сейчас. В документе говорится, что Канада «не смогла сотрудничать» в ограничении поставок фентанила в США. Напомним, что в среду Трамп пригрозил, что шаг Оттавы по признанию палестинского государства сделает согласование торговой сделки «очень трудным».
Некоторые из беднейших и наиболее пострадавших от войны стран мира особенно пострадали от карательных мер, в том числе Сирия, для нее пошлина составляет 41% Смотрим дальше: Лаос и Мьянма — 40%; Ливия — 30%; Ирак — 35% и Шри-Ланка — 20%. Небольшая африканская страна Лесото получила измененную тарифную ставку в размере 15% — в апреле она была потрясена угрозой введения 50-процентной ставки, самой высокой среди всех торговых партнеров США, напоминает The Guardian.
Первоначальное объявление Трампом тарифов три месяца назад вызвало распродажу на рынке, но на этот раз реакция была более сдержанной. Акции и фондовые фьючерсы незначительно подешевели на утренних торгах в пятницу в Азии.
Согласно распоряжению, тарифы для 68 стран и 27 членов Европейского союза вступят в силу через семь дней, а не в пятницу, как первоначально было установлено президентом. По словам высокопоставленного чиновника, который говорил с журналистами на условиях анонимности, продление отражает потребность правительства в большем количестве времени для согласования тарифных ставок.
Трамп сказал, что новые тарифы действуют «очень хорошо, очень гладко». В интервью NBC News он добавил, что для стран, названных в приказе, опубликованном в четверг, было «слишком поздно» избегать тарифных ставок, но он открыт для предложений: «Это не значит, что кто-то не придет через четыре недели и не скажет, что мы можем заключить какую-то сделку».
Последний всплеск тарифов произошел на фоне судебных исков против использования Трампом чрезвычайных экономических полномочий. После того, как суд низшей инстанции заявил, что президент превысил свои полномочия, Апелляционный суд США заслушал в четверг аргументы по делам против общих тарифов Трампа, направленных против разных стран.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что страны, которые не получили от Трампа предварительного письма о тарифах или не договорились о торговых рамках, будут уведомлены о своих вероятных тарифных ставках либо в форме письма, либо в указе Трампа.
Некоторые из перечисленных стран заключили соглашения о снижении тарифов, например, Пакистан, которому грозит 19-процентная пошлина, в то время как другие не имели возможности договориться с администрацией Трампа.
Страны, не указанные в указе, столкнутся с базовым 10-процентным тарифом, говорится в сообщении администрации.
Китаю грозит отдельный крайний срок для введения более высоких тарифов — 12 августа, а продление перемирия в принципе согласовано, но еще должно быть одобрено Белым домом.
Президент Тайваня Лай Циндэ назвал тарифы для своего острова «временными» и заявил, что существует «возможность дальнейшего снижения в случае достижения соглашения». Правительство будет «стремиться к разумной тарифной ставке», — добавил он в своем посте в соцсети.
Таиланд, тем временем, приветствовал введение налога в размере 19% как «крупный успех». «Это представляет собой беспроигрышный подход, направленный на сохранение экспортной базы Таиланда и долгосрочной экономической стабильности», — говорится в заявлении представителя правительства Джираю Хуангсаба.
Президент США заявил, что принял решение предоставить Мексике больше времени из-за сложностей в торговых отношениях. Трамп написал в социальных сетях: «Мы будем вести переговоры с Мексикой в течение следующих 90 дней с целью подписания торгового соглашения где-то в течение 90-дневного периода времени или дольше». Это решение позволяет избежать введения 30%-ных пошлин на большинство мексиканских товаров, не связанных с автомобилестроением и неметаллами, в соответствии с Соглашением о торговле между США, Мексикой и Канадой, и было принято после утреннего телефонного разговора Трампа и президента Мексики Клаудии Шейнбаум в четверг.
«Мы избежали повышения тарифов, объявленного на завтра», — написала Шейнбаум в своем посте в социальной сети, добавив, что призыв Трампа был «очень хорошим». Ставка для Мексики теперь останется на уровне 25% еще на 90 дней.
Чуть более двух недель назад Трамп пригрозил ЕС и Мексике 30-процентными пошлинами на большую часть экспорта в США с 1 августа, но в минувшее воскресенье он заключил сделку с Брюсселем с базовой ставкой в 15% с 1 августа.
Продление для Мексики может вызвать еще больше насмешек по поводу того, что «Трамп всегда уклоняется» от своих собственных сроков, но после того, как он вынудил ведущие экономики, включая ЕС и Японию, заключить карательные тарифные соглашения, его угрожающая стратегия, похоже, приносит свои плоды, констатирует The Guardian.
Американский чиновник сообщил журналистам, что о новых торговых сделках пока не объявлено. «У нас есть несколько сделок», — сказал чиновник. «И я не хочу опережать президента Соединенных Штатов в объявлении об этих сделках».
Когда Трамп объявил о том, что он назвал «днем освобождения» 2 апреля, он сказал, что введет карательные «взаимные» тарифы для торговых партнеров по всему миру в отместку за то, что он назвал годами мародерства, разграбления и разбазаривания имущества США.
К 31 июля только восемь стран или экономических блоков достигли официальных соглашений с Белым домом: Великобритания, Вьетнам, Индонезия, Филиппины, Южная Корея, Япония, Пакистан и ЕС.
Министр торговли Австралии Дон Фаррелл заявил в пятницу, что Белый дом подтвердил, что ни одна страна не имеет взаимных тарифов ниже, чем Австралия, предположив, что Трамп оставил базовые тарифы в размере 10% на австралийские товары без изменений. Австралия на прошлой неделе ослабила ограничения на импорт говядины из США, что потенциально сгладило торговые переговоры с Трампом, хотя премьер-министр Энтони Албаниз заявил, что это решение давно рассматривалось и не было связано с какими-либо торговыми переговорами.
Камбоджа и Таиланд также были близки к заключению сделки, по словам министра торговли Говарда Латника, ранее на этой неделе. Однако в указе, опубликованном в четверг, ставки для обеих стран были установлены на уровне 19%. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет назвал этот показатель в своем посте в социальной сети «хорошей новостью».