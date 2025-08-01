По законам войны: Трамп ударил тарифами по десяткам стран

Президент США заявил, что принял решение предоставить Мексике больше времени из-за сложностей в торговых отношениях. Трамп написал в социальных сетях: «Мы будем вести переговоры с Мексикой в течение следующих 90 дней с целью подписания торгового соглашения где-то в течение 90-дневного периода времени или дольше». Это решение позволяет избежать введения 30%-ных пошлин на большинство мексиканских товаров, не связанных с автомобилестроением и неметаллами, в соответствии с Соглашением о торговле между США, Мексикой и Канадой, и было принято после утреннего телефонного разговора Трампа и президента Мексики Клаудии Шейнбаум в четверг.