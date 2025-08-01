Маск за полгода пожертвовал $45 млн на политические инициативы

В первой половине 2025 года американский бизнесмен Илон Маск инвестировал свыше 45 млн долларов в свой комитет политических действий. Как сообщает Bloomberg, средства были направлены на поддержку проектов, выгодных Республиканской партии.
«Миллиардер Илон Маск пожертвовал 45,3 миллионов долларов своему суперкомитету политических действий за первые шесть месяцев 2025 года… Новые пожертвования снова вывели Маска в число крупнейших политических благотворителей США», — уточняется в публикации агентства.
Несмотря на заявления о сокращении расходов на политику, сделанные на Катарском экономическом форуме в мае, основатель Tesla пока не планирует покидать политическую арену.
Bloomberg отмечает, что Маск финансирует усилия по обеспечению республиканского большинства в Конгрессе, несмотря на недавние публичные разногласия с Дональдом Трампом и другими лидерами партии.
В конце июня предприниматель предложил создать новую политическую партию в США. Он также указал на фактически «однопартийное» правление в стране. В ответ Трамп заявил, что без государственных субсидий Маску придется закрыть свой бизнес и вернуться в Южную Африку.
Ранее сообщалось, что Маск нанял на работу украинскую OnlyFans-модель Анну Малигон.